Crolla galleria, interrotta linea ferroviaria Potenza-Foggia

POTENZA – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica che, a causa di un cedimento strutturale che ha reso inagibile la galleria “Capraia 2” durante gli interventi di elettrificazione in corso, la circolazione ferroviaria tra Melfi e Rocchetta, sulla linea Potenza-Foggia, resterà interrotta fino al completamento dei lavori di ripristino e di rifacimento della galleria da parte della stessa Rfi. Sono attualmente in corso le attività di progettazione degli interventi e la definizione dei tempi necessari per la riapertura totale della linea.

Intanto, dal prossimo 15 giugno, la circolazione ferroviaria tornerà regolare tra Potenza e Melfi e torneranno in esercizio, fa sapere Trenitalia, 18 treni al giorno. Mentre per i viaggiatori diretti a Foggia sono previste corse bus dirette e interscambi a Melfi. Le corse dirette saranno connesse alle soluzioni di lunga percorrenza.

I canali di acquisto sono aggiornati, comunica Trenitalia, e l’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano tutti i clienti a consultare, in prossimità della data del viaggio, i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Inoltre, sempre dal 15 giugno sarà attiva la circolazione di Ferrovie Appulo Lucane tra Avigliano e Potenza Superiore, e per i servizi merci Stellantis diretti a San Nicola di Melfi da Foggia a Rocchetta. Dal primo giugno sarà riaperta la traffico ferroviario la Potenza-Taranto e dal primo luglio la Potenza-Battipaglia.

Durante la conferenza stampa di Rfi che si è tenuta questa mattina alla Stazione Centrale di Potenza, è intervenuto anche l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe: “La buona notizia è il rientro in esercizio del tratto con il maggior numero di utenti, da Potenza a Melfi. Per quanto riguarda l’interruzione tra Melfi e Rocchetta, ai nostri partner che gestiscono le opere viarie e i collegamenti abbiamo esposto le necessità della comunità lucana affinché si faccia bene e si faccia presto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author