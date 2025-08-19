Crispiano: torna il Premio Pugliese D.O.C. – 9ª edizione

L’Associazione People Agency, con il patrocinio del Comune di Crispiano e il patrocinio della Giunta Regionale della Puglia, presenta la 9ª edizione del Premio Pugliese D.O.C., un evento simbolico e identitario che celebra le eccellenze pugliesi nel mondo dell’arte, della cultura, dell’informazione e dello spettacolo.

Il Premio

Nato nel 2012, il Premio Pugliese D.O.C. è un riconoscimento conferito a personalità originarie della Puglia che, pur avendo raggiunto visibilità nazionale e talvolta internazionale, continuano a rappresentare con orgoglio le proprie radici e i valori del territorio. Un omaggio al talento, alla resilienza e al forte senso di appartenenza che distingue i “figli migliori” di questa terra.

La serata

Modera: ENRICO FORNARO

Voce storica di RadioNorba, speaker carismatico e brillante conduttore, Fornaro guiderà la cerimonia con il suo stile inconfondibile, fatto di ritmo, ironia e profonda conoscenza della scena culturale pugliese. Una figura molto amata nel panorama radio-televisivo del Sud Italia, capace di raccontare la Puglia con passione e autenticità.

Premio Pugliese D.O.C. 2025 ad ANTONIO LOCONTE

Ex Giornalista, autore e fondatore del progetto “Quinto Potere”, Antonio Loconte è tra le voci più autorevoli dell’informazione indipendente italiana. Dalla carta stampata al web, si è distinto per un approccio diretto, empatico e schietto, raccontando la realtà senza filtri e dando voce a chi spesso non ne ha. Seguitissimo anche sui social, è oggi considerato un punto di riferimento per un giornalismo che torna ad ascoltare la strada. La giuria ha scelto di premiarlo per il coraggio, l’impegno civile e la coerenza con cui incarna i valori autentici della Puglia contemporanea.

Comicità con MARCO COLONNA

Direttamente dal palco di Zelig e attualmente in tournée con il suo spettacolo “Butto il Veleno”, Marco Colonna porterà sul palco una comicità pungente, intelligente e legata all’attualità. Colonna è una delle voci più graffianti e apprezzate della generazione di comici pugliesi, capace di fondere intrattenimento e riflessione con ironia tagliente.

Ospite EL SIMO

Reduce dal successo al Festival di Castrocaro 2025, dove ha raggiunto la finale con un brano inedito.

Durante la serata saranno estratti diversi premi tra i partecipanti, tra cui un soggiorno All Inclusive per 2 persone, offerto dai partner dell’iniziativa.

Ingresso gratuito con invito (posti limitati)

Tutte le modalità di accesso sono comunicate sulla pagina Facebook ufficiale dell’Associazione People Agency.

ALBO UFFICIALE DEI PREMIATI – Premio Pugliese D.O.C.

* 2012 – Michele Riondino (Attore)

* 2013 – Giosada (Cantante)

* 2014 – Caparezza (Cantante)

* 2015 – Pio e Amedeo (Comici)

* 2021 – Manila Gorio (Conduttrice)

* 2022 – Dario Schirone (Ballerino)

* 2023 – Vincenzo Schettini (Influencer – “La Fisica che ci piace”)

* 2024 – Lino Banfi (Attore)

* 2025 – Antonio Loconte (Cronista e influencer)

Una serata tra emozioni, talento, comicità e sorprese.

Un inno alla Puglia e alla sua gente, tra passato e futuro.

