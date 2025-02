Crispiano, pienone per le domeniche in masseria

Grande successo di partecipanti nelle tre domeniche gratuite per scoprire la Puglia autentica, nella Masseria Triglie a Crispiano. Si è registrata un’affluenza media di quasi 400 persone in ogni data. Il 19 e 26 gennaio e il 2 febbraio, per l’intera giornata, si sono svolte tantissime attività.

Visite guidate, cooking class, laboratori di riuso creativo e mercatini. Una grande festa pugliese con i nostri suoni e i nostri sapori. Con la pizzica, i componenti di Tarantellaera hanno fatto ballare tutti i presenti. Cristina Bruno e Francesco Galeandro hanno mostrato i molteplici utilizzi del pane raffermo, cucinando ricette semplici e gustose. Delle cooking class a cura di Tuttobuono Crispiano, con tante degustazioni dolci e salate per tutti, graditissime dai partecipanti.

Alessandra Clemente ha insegnato a grandi e piccini la tecnica del macramè. Marina Greco e Gaetano Berardi hanno mostrato come trasformare una vecchia lattina in un’elegante porta candele. Quasi sei i chilometri percorsi dal gruppo guidato da Marcello Carrozzo e Anna De Marco, tra gravine, chiese, grotte, uliveti secolari e tratturi. Non è mancata l’arte, con la pittrice Giusy Tamburrano che ha realizzato un’opera ispirata dall’atmosfera creatasi nella piazza di Masseria Triglie.

Come in un tipico borgo pugliese, c’erano anche tanti stand di artigianato, un mercatino curato dall’associazione Telos. Il cartellone “Natale a Crispiano …e oltre” è stato organizzato da Veramente di Giuseppe Russano e People Agency, con la direzione artistica di Sergio Sisto. L’evento è stato finanziato dalla Regione Puglia, Poc Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8. Partner: Comune di Crispiano, Masseria Triglie, I Cagionieri Travel. Ha guidato l’infopoint, Manuela Santoro.

