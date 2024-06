Un risultato importante per il Comune di Crispiano: la Corte dei Conti Puglia ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, adottato dalla prima Amministrazione Lopomo nel 2020.

Si tratta di un risultato eccezionale che certifica il risanamento dei conti dell’Ente e apre la strada a un futuro più stabile e prospero per la comunità crispianese.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un lavoro serio e costante improntato alla trasparenza e alla responsabilità.

Le dichiarazioni

«Questo traguardo rappresenta un punto di partenza fondamentale per proseguire nel percorso di risanamento con l’obiettivo ambizioso di ripianare rapidamente il disavanzo residuo e chiudere il Piano in anticipo», ha detto l’assessore al bilancio, Marco Gabellone.

«L’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti è un segnale di fiducia e di speranza per Crispiano», ha detto il sindaco, Luca Lopomo. «Eravamo fiduciosi che sarebbe arrivato, perché in questi anni abbiamo lavorato con costanza e determinazione, non senza qualche sacrificio. Ora ci attende un futuro più solido sul piano amministrativo, all’insegna di una gestione finanziaria sana e virtuosa, a beneficio di tutta la cittadinanza. È chiaro che c’è ancora da lavorare – ha ribadito il primo cittadino – ma la strada intrapresa è quella giusta, intanto permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al perseguimento di questo obiettivo che finalmente abbiamo raggiunto, assieme alla squadra di governo del mio primo mandato, l’attuale Amministrazione e il personale amministrativo».

