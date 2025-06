Crispiano: incendio nei pressi del parco Cacace, evacuate alcune abitazioni

Un vasto incendio ha colpito questo pomeriggio le aree limitrofe a Via Dorando Pietri, a Crispiano, nelle immediate vicinanze del cimitero comunale e del parco Cacace. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno interessato ampie porzioni di macchia mediterranea e alberi, propagandosi rapidamente in un territorio caratterizzato dalla presenza di una gravina.

La rapidità con cui il rogo si è esteso ha destato forte preoccupazione, in quanto le lingue di fuoco si sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni. Per ragioni di sicurezza e in via precauzionale, è stata disposta una provvisoria evacuazione dei residenti delle case più a rischio.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, la situazione è tornata progressivamente sotto controllo nel corso del pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile San Giuseppe, il Sermartina, Misericordia Crispiano e Misericordia Palagiano, assieme agli agenti della Polizia Locale di Crispiano, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, non si registrano feriti o intossicati, e si sta procedendo alla bonifica dell’area per scongiurare nuove riaccensioni. Le autorità competenti avvieranno le indagini per determinare le cause esatte dell’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author