Crispiano: in corso due incendi di vaste proporzioni

Due incendi di vaste proporzioni si stanno sviluppando in questo momento a Crispiano. Uno dei pressi della zona di masseria Russoli e un secondo nei pressi del canile municipale. Sul posto diversi operatori del servizio antincendio, che attendono in questi minuti l’arrivo di uno o forse due canadair.
Nella zona coinvolta dall’incendio è presente una struttura Rsa, che è stata messa in sicurezza e al momento non ci sarebbe necessità di alcuna evacuazione.
+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++
potrebbe interessarti anche
Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto
Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato
Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto
Taranto, prorogata cig per 37 lavoratori ex Cementir
Taranto, Fratelli d’Italia punta alla sicurezza
Emergenza blatte, c’è l’ordinanza: obblighi e sanzioni, monta la protesta