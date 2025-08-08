8 Agosto 2025

Crispiano: in corso due incendi di vaste proporzioni

Ottavio Cristofaro 8 Agosto 2025
Due incendi di vaste proporzioni si stanno sviluppando in questo momento a Crispiano. Uno dei pressi della zona di masseria Russoli e un secondo nei pressi del canile municipale. Sul posto diversi operatori del servizio antincendio, che attendono in questi minuti l’arrivo di uno o forse due canadair.

Nella zona coinvolta dall’incendio è presente una struttura Rsa, che è stata messa in sicurezza e al momento non ci sarebbe necessità di alcuna evacuazione.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

