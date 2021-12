Crispiano, in cerca di funghi nel bosco, disperso un uomo

Da ore non si hanno più notizie di un uomo di 51 anni, originario di Torre Santa Susanna nel brindisino. Stando a quanto si apprende si sarebbe addentrato in compagnia di un amico in cerca di funghi nella fitta vegetazione di una vasta area compresa tra Crispiano e Massafra, la zona delle cento masserie a pochi chilometri dal centro abitato crispianese. L’allarme è scattato nel pomeriggio, le ricerche sono iniziate poco dopo le 17, ma ancora nessuna traccia dell’uomo che al momento risulta disperso. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco con una unità Mobile dislocata nei pressi di una masseria ed i Carabinieri del Comando provinciale di Taranto. La zona delle ricerche risulta impervia e di difficile accesso e l’intervento dei soccorritori non appare semplice.