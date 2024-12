Crispiano, furto in macelleria: arrestato 34enne appena uscito da carcere

Intervento tempestivo dei Carabinieri nella notte a Crispiano (Taranto) dopo l’allarme scattato in una macelleria. Un uomo di 34 anni, residente a Taranto e recentemente uscito dal carcere, è stato fermato e trovato in possesso di una scacciacani. Recuperata parte della refurtiva, composta principalmente da generi alimentari per un valore di migliaia di euro. Le indagini proseguono per individuare altri due presunti complici.

