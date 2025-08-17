Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

CRISPIANO: Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, un uomo alla guida di una Fiat Punto grigia ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato mentre percorreva la strada in direzione del centro abitato di Crispiano.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Crispiano e i vigili del fuoco del porto mercantile, che hanno prestato soccorso e messo in sicurezza l’area. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.
***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***
potrebbe interessarti anche
Ex Ilva, M5S Taranto a Bitetti: “Difenda la città, non attacchi chi chiede coerenza”
Taranto, il 21 agosto presentazione del Countdown ai Giochi del Mediterraneo
Manduria, il ricordo di chi ha conosciuto Pasquale Dinoi
Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne
Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio: “Non siamo tutelati”
Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata