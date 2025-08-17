Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

CRISPIANO: Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, un uomo alla guida di una Fiat Punto grigia ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato mentre percorreva la strada in direzione del centro abitato di Crispiano.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Crispiano e i vigili del fuoco del porto mercantile, che hanno prestato soccorso e messo in sicurezza l’area. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

