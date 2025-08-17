17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

Marzia Baldari 17 Agosto 2025
centered image

CRISPIANO: Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, un uomo alla guida di una Fiat Punto grigia ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato mentre percorreva la strada in direzione del centro abitato di Crispiano.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Crispiano e i vigili del fuoco del porto mercantile, che hanno prestato soccorso e messo in sicurezza l’area. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, M5S Taranto a Bitetti: “Difenda la città, non attacchi chi chiede coerenza”

17 Agosto 2025 Redazione

Taranto, il 21 agosto presentazione del Countdown ai Giochi del Mediterraneo

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Manduria, il ricordo di chi ha conosciuto Pasquale Dinoi

17 Agosto 2025 Marzia Baldari

Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio: “Non siamo tutelati”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

17 Agosto 2025 Marzia Baldari

Locorotondo, oltre cinquantamila spettatori per i fuochi di San Rocco

17 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Ex Ilva, M5S Taranto a Bitetti: “Difenda la città, non attacchi chi chiede coerenza”

17 Agosto 2025 Redazione

Volley, l’Italia U21 femminile del barese Nino Gagliardi è oro mondiale

17 Agosto 2025 Flavio Insalata