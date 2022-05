Crispiano, auto finisce fuori strada e si ribalta, ferita donna incinta

CRISPIANO (TA) – Incidente stradale nella tarda mattinata di domenica sulla strada che collega Crispiano alla frazione di San Simone nel tarantino.

A bordo del’auto viaggiavano due persone: una giovane donna di 19 anni, incinta alla quinta settimana di gestazione, è rimasta incastrata tra le lamiere contorte del veicolo. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Taranto che sono riusciti a liberare la donna.

La giovane, soccorsa dai sanitari del servizio 118, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale SS.Annunziata del capoluogo ionico: avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo e ferite ad una gamba. Ci sarebbero lievi conseguenze per l’altro passeggero. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per appurare l’esatta dinamica del sinistro. La vettura, una Ford Fusion, sarebbe finita prima contro un muretto a secco per poi ribaltarsi ed infine adagiarsi su un fianco.