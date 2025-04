Crisi societaria Fidelis Andria, la sindaca Bruno fissa le tappe della settimana

ANDRIA – È un avviso ai naviganti, quello che lancia il sindaco di Andria Giovanna Bruno nell’intervallo di Fidelis-Gravina. La crisi societaria biancazzurra continua a vedere impegnata l’amministrazione comunale, che sta monitorando la questione e proverà a recitare un ruolo decisivo nella risoluzione della vicenda. L’ormai ex presidente Giuseppe Di Benedetto è pronto a cedere le sue quote di Uniti per la Fidelis, la società a responsabilità limitata che detiene la maggioranza del club.

La settimana di Pasqua sarà fondamentale per compiere passi in avanti. Il ruolo di Pietro Lamorte è sotto la lente d’ingrandimento, l’amministrazione comunale chiede chiarezza anche per poter interloquire in prima persona e garantire un passaggio societario sereno e stabile.

