Crisi profonda per la Virtus Francavilla: la Palmese vince 1-0

Nella settimana più chiacchierata degli ultimi anni, non arriva la reazione dí orgoglio in casa Virtus Francavilla, con i biancazzurri che cadono anche a Palma.

Non mancano le assenze, sia da una parte che dall’altra: 433 dunque per entrambi gli allenatori. Rogazzo lancia dal primo minuto il giovane Albano sulla destra e conferma Pinto interno di centrocampo, con Iocolano e Gjonaj a supporto di Sosa unica punta. La gara di Iocolano dura però appena 6 minuti: guaio muscolare e cambio forzato, al suo posto dentro Diop.

Attacca la Virtus al 13’, fallo di mano dal limite di Puca: Sosa chiede il calcio di rigore, ma il direttore di gara non concede più di una punizione. Gjonaj non supera la barriera e conquista un corner.

Al 17’ Pinto sgasa sulla destra e mette in area un cross basso, smanacciato prontamente da Muraca. Poi va giù Diop, ma non c’è contatto falloso secondo l’arbitro.

Al 21’ Fusco riceve palla dalla destra e calcia con il piattone: la retroguardia biancazzurra mura in calcio d’angolo.

Al 25’ sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio nel parziale, con Santarpia, su calcio di rigore. Concesso il tiro dagli undici metri dopo un fallo in area di Albano su Ceccarini, prontamente realizzato dall’ex Taranto. Ottavo centro in campionato per lui.

Ancora Palmese avanti alla mezz’ora: Fusco cerca e trova Ceccarini, impreciso però di testa.

Al 38’ prova a farsi vedere la Virtus: Sosa calcia al volo un pallone vagante, ma spara alto sopra la traversa.

Al 40’ però è ancora Santarpia a rendersi insidioso dalle parti di Bertini: inserimento in velocità del 16 locale, pallone di poco al lato.

Il primo tempo termina dopo 4 minuti di recupero e con i padroni di casa in vantaggio di un gol a zero.

L’inerzia del match nella ripresa non cambia ed al 9’ Santarpia sciupa la palla del possibile raddoppio, calciando al lato.

Colpo di testa timido di Sosa al 13’, Muraca può far sua la sfera con facilità.

Tra le fila degli imperiali l’unico a provarci è Sosa, che al 23’ calcia ma trova solo l’esterno della rete e l’illusione del gol.

Tenta con coraggio la botta dalla distanza Baglivo, da subentrato, al 25’: tentativo velleitario.

La seconda metà del secondo tempo si dimostra moscia e avara di emozioni: la Palmese protegge il minimo scarto ed il Francavilla non riesce ad impensierire i padroni di casa. Finisce 1-0.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author