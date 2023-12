Crisi politica a Taranto, slitta la verifica di maggioranza

TARANTO – Slitta l’annunciata verifica di maggioranza a Taranto. Il sindaco aveva convocato prontamente, come da loro richiesta, i partiti di centrosinistra, ma gli stessi hanno espresso la necessità di un differimento del tavolo.

Il sindaco Rinaldo Melucci, come da impegno nella conferenza stampa odierna e assecondando le richieste dei livelli regionali dei partiti di centrosinistra, ha provveduto prontamente a convocare stamane tutti gli interlocutori per le ore 17 odierne.

Nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre però giunta la richiesta di differimento dell’incontro a opera del segretario regionale del Partito Democratico Domenico Desantis, che annuncia un nuovo documento per conto dei medesimi partiti.

Il sindaco ha confermato la propria disponibilità, invitando tuttavia le parti a celeri riscontri, in vista della seduta per l’approvazione del bilancio previsionale del Comune di Taranto, già predisposto, fissata per il prossimo 19 dicembre.

