Crisi politica a Martina Franca; il sindaco Palmisano avvia le consultazioni

Il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano ha impresso un’accelerazione alla gestione della crisi politica che ha investito la sua Giunta. Dopo la presentazione del documento “Visione Comune”, che sollecitava una revisione dell’esecutivo, il primo cittadino martinese ha avviato nel fine settimana scorso una serie di consultazioni con i rappresentanti delle forze di maggioranza.

Palmisano ha sondato il terreno, raccogliendo il parere favorevole della maggioranza dei suoi assessori all’apertura di una fase di verifica. Nella serata di ieri, ha quindi convocato tutti i consiglieri per comunicare l’avvio di questo processo, che si concentrerà sulla definizione di un nuovo programma di mandato condiviso.

L’obiettivo del sindaco è quello di superare le tensioni e rilanciare l’azione amministrativa nel minor tempo possibile. Per questo, ha fissato una scadenza precisa ai gruppi politici, chiedendo loro di presentare entro mercoledì sera un documento con le priorità programmatiche e le eventuali proposte di riorganizzazione della Giunta.

Palmisano intende arrivare a una sintesi già per giovedì, in occasione della consueta riunione di Giunta, per evitare che la situazione di incertezza possa compromettere l’attività dell’Amministrazione e arrecare danni alla città.

