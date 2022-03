BARI – Il presidente nazionale di Libera ha raggiunto il capoluogo pugliese per manifestare la sua vicinanza ai lavoratori travolti dalla crisi occupazionale e per lanciare il suo appello alla pace. “Non si aiuta il tessuto sociale ma si finanziano le armi” ha detto con dolore Don Ciotti che condanna la guerra in Ucraina e tutte le altre trentatré in corso nel mondo, dimenticate però dai media, osserva. Esorta al dialogo Don Ciotti e conclude: “C’è un conflitto che auguro a tutti, il conflitto con la propria coscienza”.

Servizio di Ilaria Delvino