Crisi industriale, il M5S chiede misure straordinarie in Europa

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, è intervenuto, mercoledì 5 febbraio, al confronto tra sindacati ed europarlamentari italiani sulle politiche industriali europee, organizzato al Parlamento Europeo dalle forze progressiste.

A margine dell’incontro, Turco ha sottolineato la gravità della crisi industriale che l’Europa sta attraversando, ribadendo il rifiuto del M5S di far ricadere il peso della situazione sui lavoratori. Per rilanciare il settore, ha proposto misure straordinarie a sostegno degli investimenti nella transizione ecologica e digitale, agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto elettriche e l’istituzione di un nuovo fondo Sure da 100 miliardi per tutelare reddito e occupazione.

Il senatore ha inoltre evidenziato la necessità di ridurre il costo dell’energia, separando il prezzo del gas da quello dell’elettricità e aumentando il contributo delle rinnovabili. Ha poi criticato la moderazione salariale e invocato una revisione del Patto di Stabilità per permettere investimenti produttivi.

Infine, ha lanciato un appello all’unità dell’Unione Europea di fronte alle politiche protezionistiche del presidente USA, Donald Trump, avvertendo che la frammentazione del Vecchio Continente potrebbe portare a un impoverimento generale.

