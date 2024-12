Crisi idrica, Piccoli Comuni ‘un disastro per economia del Sud’. A rischio anche il foggiano?

“Trecentomila persone a rischio idrico nelle aree interne delle province di Potenza, Avellino, Benevento e Foggia. Centinaia di aziende in ginocchio, un disastro totale per l’economia del Sud. Altro che turismo e chiacchiere, qui siamo alle ‘tarantelle’ finali”. La denuncia è del portavoce del coordinamento piccoli Comuni, Virgilio Caivano. La situazione – dicono dal coordinamento – è ormai insostenibile, con i sindaci delle piccole comunità meridionali pronti a mobilitarsi per difendere i diritti delle loro popolazioni. “Questa è una guerra tra poveri – prosegue Caivano – che ancora una volta dimostra l’inerzia e l’incapacità di una visione strategica per il Sud Italia.” Il Coordinamento punta il dito contro l’assenza di un intervento nazionale incisivo.

