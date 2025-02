Crisi idrica in Puglia, fonti di approvvigionamento in diminuzione

Sembra non avere fine la crisi idrica in Puglia, dove tutte le fonti di approvvigionamento sono in sensibile riduzione. Le sorgenti infatti registrano una diminuzione di oltre 1,3 litri al secondo rispetto al periodo di riferimento e gli invasi di circa 100 metri cubi d’acqua. I dati sono stati illustrati a Bari durante la seduta della Commissione sulle politiche regionali in materia di captazione, adduzione, tutela e gestione delle risorse idriche e dei rifiuti in Puglia che si è svolta in congiunta con la V Commissione. Presenti, oltre ai due presidenti, i consiglieri Fabio Romito e Michele Mazzarano, anche il direttore generale di Acquedotto Pugliese Francesca Portincasa, il direttore generale dell’Autorità idrica pugliese Cosimo Ingrosso e l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia. Le azioni messe in campo da Acquedotto Pugliese per la affrontare la prossima stagione con tranquillità sono di vario genere: si va dall’applicazione delle restrizioni sulla pressione notturna, all’utilizzo sempre più accurato delle tecnologie di controllo. Azioni che per forza di cose dovranno riguardare pubblico e privati cittadini per una gestione sempre più responsabile e sostenibile dell’acqua come bene comune.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author