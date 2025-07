Crisi idrica in Capitanata, De Leonardis: “Regione inerte da vent’anni”

“Emergenza prevedibile, siamo a secco per l’inefficienza e la mancata programmazione del Centrosinistra”

La crisi idrica che sta colpendo duramente la provincia di Foggia rappresenterebbe, secondo il consigliere regionale Giannicola De Leonardis, il risultato di vent’anni di cattiva amministrazione regionale. L’esponente di Fratelli d’Italia ha attribuito la responsabilità al centrosinistra, al governo della Regione Puglia da due decenni, accusandolo di non aver saputo programmare e realizzare quelle opere necessarie a mitigare gli effetti delle ricorrenti siccità.

“Quella in corso non è un’emergenza imprevista, ma un fenomeno ciclico e ben conosciuto, che da sempre interessa la Capitanata”, ha dichiarato De Leonardis, aggiungendo che l’assenza prolungata di piogge dovrebbe essere affrontata con interventi strutturali, anziché emergenziali. A suo avviso, il problema non sarebbe soltanto legato al comparto agricolo, duramente colpito, ma anche alla distribuzione domestica dell’acqua, in un periodo in cui la popolazione presente sul territorio aumenta per effetto del turismo stagionale.

Il consigliere ha citato tra le soluzioni possibili il riutilizzo delle acque reflue e la realizzazione di dissalatori, criticando duramente la gestione delle risorse. Ha ricordato, in particolare, il caso della diga di Piano dei Limiti, per la quale sarebbero stati persi i finanziamenti a causa della mancata spesa da parte della Regione.

“Parliamo di una crisi ampiamente prevedibile, eppure non è stata predisposta alcuna politica di lungo periodo”, ha aggiunto. De Leonardis ha poi evidenziato come la Regione non abbia ancora attivato protocolli di collaborazione con la Regione Molise, che potrebbero contribuire ad alleggerire la pressione sull’approvvigionamento idrico della Capitanata.

Secondo il consigliere foggiano, l’unica continuità mostrata dal centrosinistra riguarderebbe la nomina di ex amministratori locali nei consigli di amministrazione di Acquedotto Pugliese, senza considerare l’effettiva competenza in materia.

“Chi oggi lancia allarmi dall’interno della coalizione dovrebbe ricordare il proprio ruolo attivo in un sistema che non solo non ha mai affrontato seriamente la questione, ma l’ha persino aggravata”, ha concluso.

