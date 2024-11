Crisi idrica in Basilicata: conclusi i lavori per l’immissione in rete dell’acqua del Basento

Crisi idrica in Basilicata. Lunedì sarà immessa in rete l’acqua del Basento poiché quella del bacino idrico Basento – Camastra è terminata. Ieri in Regione tavolo tecnico e incontro con sindaci e cittadini per il governatore Bardi

