Crisi idrica in agricoltura, le azioni della Regione Basilicata

POTENZA – Si prospetta un’estate difficile per l’agricoltura lucana a causa della grave crisi idrica: a rischio non solo le colture estive ma anche quelle invernali. Per fare il punto sulla situazione e provare a mitigare l’emergenza, nel Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata a Potenza si è riunito il Tavolo Verde alla presenza delle principali associazioni di categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author