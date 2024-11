Crisi idrica, il Comune di Potenza distribuirà bottiglie d’acqua nelle scuole

POTENZA – “Come Sindaco di Potenza – scrive in una sua nota il Primo cittadino del capoluogo, Vincenzo Telesca – non posso che essere preoccupato per l’emergenza idrica che crea grandi disagi a cittadini e attività commerciali. L’ho ribadito alla riunione del tavolo tecnico convocato dal Presidente della Regione, nel corso della quale sono stati resi noti i risultati delle analisi eseguite da Asp, Arpab e Aql, che hanno evidenziato esiti positivi per la potabilizzazione. Proprio perché preoccupato, non mi sono sottratto all’incontro con una delegazione di cittadini che protestavano davanti alla Regione, chiedendo controlli anche da parte di Ispra e l’impegno a lavorare perché l’acqua resti un bene pubblico. Al tavolo tecnico – prosegue il Sindaco – ho posto il problema dell’acqua da distribuire ai bimbi nelle scuole, dal momento che i genitori non vogliono più che si utilizzi quella dei rubinetti. Sono stato autorizzato dal Presidente Bardi a procedere con l’acquisto di bottiglie da distribuire durante i pasti. Nel corso della riunione abbiamo appreso che le analisi continueranno per mantenere sempre monitorata l’acqua che verrà prelevata dal Basento. In ogni caso si manterranno le restrizioni odierne. Sabato prossimo i cittadini saranno alle 12 in Comune. Li incontrerò come pattuito perché i loro problemi sono anche i problemi della Amministrazione e come Sindaco non posso che essere al loro fianco”, conclude Telesca.

