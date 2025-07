Crisi idrica, CIA Capitanata: “Condotta del Liscione non basta”

Miano e Cantatore: “Infrastrutture vecchie di un secolo, servono nuove dighe. Non si può più aspettare”

La CIA Agricoltori Italiani Capitanata accoglie con favore il finanziamento per la condotta che porterà acqua dalla diga del Liscione, in Molise, al ripartitore di Finocchito, in provincia di Foggia. Si tratta, secondo l’organizzazione, di un risultato atteso da oltre vent’anni e di un’opera fondamentale per il futuro dell’agricoltura nel territorio. Tuttavia, la soddisfazione si accompagna alla richiesta di tempi certi e celeri per l’avvio e la conclusione dei lavori.

“L’opera sia realizzata nel minor tempo possibile”, ha dichiarato Angelo Miano, presidente di CIA Capitanata sottolineando come il sistema idrico-irriguo della provincia sia ormai obsoleto e inadeguato alle esigenze attuali. “Gli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica della Capitanata sono pronti a collaborare”, ha aggiunto.

La condotta dal Liscione rappresenta per la CIA soltanto una delle tre infrastrutture indispensabili per evitare il rischio desertificazione. A spiegare nel dettaglio il quadro è Nicola Cantatore, direttore provinciale della confederazione. “Oltre alla condotta – ha affermato -, servono la diga di Palazzo d’Ascoli, che permetterebbe di recuperare 72 milioni di metri cubi d’acqua, e quella di Piano dei Limiti, che aggiungerebbe ulteriori 42 milioni di metri cubi”. Per la prima è già previsto un finanziamento iniziale di 8 milioni per la progettazione. Per la seconda, il progetto esecutivo è pronto da tempo, ma l’investimento necessario – circa 400 milioni di euro – non è stato ancora stanziato.

La CIA chiede che per ciascuna opera sia nominato un Commissario Unico, in modo da superare ostacoli burocratici e politici che in passato hanno rallentato, se non bloccato, iniziative fondamentali, come nel caso dei rapporti tra Regione Puglia e Regione Molise sulla condotta dal Liscione.

“La condotta è solo il primo passo, ora serve un piano completo per il risparmio idrico e la valorizzazione di ogni risorsa disponibile. La provincia di Foggia ha bisogno di interventi strutturali, non solo di annunci”, ha concluso Miano.

