Crisi idrica: Bardi incontra sindaci e cittadini, intanto nuovo calendario restrizioni

🚱 CRISI IDRICA – L’acqua del Basento, se tutte le analisi dovessero dare esito positivo per la sua potabilità, nei 29 comuni serviti dallo schema del Camastra, comincerà a sgorgare dai rubinetti dalla mattina di lunedì 25 novembre 2024.

La tempistica dell’operazione – tra aspetti tecnici e campionamenti, ma soprattutto funzionale a garantire maggiori controlli – determina un periodo in cui la rete idrica sarà alimentata soltanto dai serbatoi: per garantire quindi l’erogazione dell’acqua nei giorni a venire ed evitare ulteriori disagi alla popolazione, in via eccezionale e per due giorni, ci saranno ulteriori restrizioni temporali nell’erogazione per consentire le manovre tecniche finalizzate ad abilitare l’ulteriore fonte d’acqua, quella del fiume.

Le restrizioni saranno limitate sabato e domenica. In particolare sabato 23 novembre sarà disponibile acqua potabile dalle 7 alle 20 e domenica 24 novembre dalle 7 alle 15.

Oggi (mercoledì), domani e venerdì, invece, sono previsti gli stessi orari, vale a dire dalle 18.30 alle 6.30.

