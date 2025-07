Crisi grano, Confagricoltura Puglia: “Non bastano misure straordinarie”

Filippo Schiavone: “Serve una strategia di sistema. La qualità è alta, ma il settore rischia di essere affossato”

“Un bene strategico come il grano non può essere gestito solo in emergenza”. Con queste parole, Filippo Schiavone, componente di Confagricoltura Puglia e della Giunta nazionale di Confagricoltura, ha sintetizzato le preoccupazioni del mondo agricolo durante il tavolo regionale convocato dall’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, per affrontare la crisi che sta colpendo duramente il comparto cerealicolo.

Schiavone ha accolto con fiducia le misure straordinarie annunciate a livello regionale, ma ha sottolineato l’urgenza di sviluppare interventi strutturali capaci di garantire nel tempo la redditività e la sostenibilità delle imprese agricole. I produttori, ha spiegato, si trovano oggi travolti da un doppio fronte: il crollo dei prezzi di mercato, che rischia di annullare gli sforzi economici, e gli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico, con eventi estremi, come la recente siccità, che hanno inciso sulla resa, nonostante l’aumento delle superfici coltivate.

“La buona notizia è che la qualità del grano raccolto appare eccellente, ma questo non è sufficiente a coprire le perdite economiche”, ha dichiarato Schiavone.

Con 344.700 ettari coltivati e 688mila tonnellate prodotte, la Puglia si conferma prima regione in Italia per superficie investita a frumento duro, una coltura che, secondo i dati del Centro Studi di Confagricoltura, occupa oltre 1,26 milioni di ettari a livello nazionale, con una produzione di 3,9 milioni di tonnellate.

“Servono politiche stabili, un deciso sostegno alla filiera, meccanismi di tutela del reddito e investimenti in innovazione, irrigazione e logistica. Solo così potremo realmente tutelare un settore che è parte integrante dell’identità e dell’economia della nostra regione”, ha concluso Filippo Schiavone.

