12 Agosto 2025

Crisi ex Ilva, dalla Regione aiuto a 5mila lavoratori dell’indotto

12 Agosto 2025
Domenico De Santis (Pd): “20 milioni alle imprese atto politico forte e necessario”

La Regione Puglia conferma il proprio impegno a sostegno delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi dell’ex Ilva. Lo ha sottolineato Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico, commentando lo stanziamento di 20 milioni di euro destinati a oltre 100 aziende dell’indotto siderurgico, che complessivamente danno occupazione a circa 5mila persone.

De Santis ha rimarcato come l’intervento, pur non rientrando nelle competenze dirette dell’ente regionale, rappresenti “un atto giusto, necessario e politicamente forte”, capace di dare un segnale concreto di vicinanza a un territorio in difficoltà.

“Chi ha fatto sacrifici per decenni per il bene del Paese non può essere lasciato solo ora, nel momento più critico. Il nostro compito è difendere il lavoro, sostenere il sistema economico locale e accompagnare davvero la transizione industriale con strumenti, risorse e visione”, ha dichiarato.

Il segretario regionale del Pd ha ribadito l’impegno politico del partito nel sostenere misure che mettano al centro la dignità delle persone e il futuro produttivo della Puglia, assicurando che la formazione resterà “al fianco di chi lavora” in questa delicata fase di trasformazione industriale.

