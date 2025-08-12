Crisi del turismo, l’allarme di PIN: “Il Governo la riconosca per evitare contestazioni fiscali”

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Lecce, il decoro urbano: un obiettivo lontano se il centro diventa accampamento
Brindisi, erbe infestanti: il paradosso di via Ciciriello
Gallipoli, furto al concerto: coppia denunciata con tre collane d’oro nascoste in un fermacapelli
Crisi ex Ilva, dalla Regione aiuto a 5mila lavoratori dell’indotto
Telefonate, nomine e Chigi: segnali e polemiche sulle Regionali
Emiliano: al Mimit per accordo ex Ilva, non per fare finta