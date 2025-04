Crisi aziendale, ecco il vademecum

Permettere tanto alle imprese quanto ai liberi professionisti di orientarsi con maggiore lucidità e consapevolezza in quell’universo spesso complesso delle nuove normative in termini di assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Favorire tutte quelle pratiche da attuare in caso di crisi aziendale per evitare il collasso dell’impresa. Con questi obiettivi la Camera di commercio di Lecce, in sinergia con Confindustria e l’Ordine dei dottori commercialisti, ha stilato un vademecum che vuole essere strumento chiaro, pratico e aggiornato

