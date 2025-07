Cresce l’allerta West Nile in Italia nove vittime e migliaia di casi

Resta alta l’attenzione sul virus West Nile, la cui diffusione in Italia sta mostrando un preoccupante aumento sia dei casi di infezione che delle vittime. Dall’inizio dell’anno, sono già nove i decessi registrati, con due nuovi casi mortali solo oggi (mercoledì 30 luglio) nel Casertano, in Campania.

Le vittime più recenti sono un uomo di 73 anni, deceduto presso l’ospedale di Caserta, e un 76enne ospite di una residenza sanitaria a Grazzanise. Entrambi presentavano condizioni cliniche complesse e malattie pregresse. In Campania, quindi, il bilancio delle vittime sale a quattro, mentre in Italia complessivamente i decessi sono nove.

Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, risalente alla scorsa settimana, i casi confermati erano 31, principalmente localizzati in Lazio e Campania. Tuttavia, nelle ultime giornate si è registrato un aumento significativo delle infezioni confermate, con due nuovi casi anche in Lombardia: una donna di 38 anni a Milano e una di 66 anni a Pavia, quest’ultima attualmente ricoverata. In Campania, inoltre, sono stati notificati altri due casi, con un paziente in condizioni gravi. Nella provincia dell’Aquila sono in corso accertamenti su un caso sospetto.

Per prevenire ulteriori contagi, nelle province in cui il virus è stato rilevato vengono effettuati test specifici sulle sacche di sangue destinate alle trasfusioni. In altre aree, dove il virus non è presente, i donatori devono astenersi dalla donazione per 28 giorni se hanno soggiornato in zone a rischio.

Le autorità invitano alla calma: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato che “sul West Nile non c’è emergenza, ma preoccupa l’incapacità dei dirigenti del ministero della Salute”. Anche il direttore generale del Welfare della Regione Lombardia, Mario Melazzini, ha rassicurato affermando che “la situazione è sotto controllo e i cittadini possono stare tranquilli”.

Il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali dell’Irccs Ospedale Sacrocuore Don Calabria di Negrar, Federico Gobbi, stima che in Italia ci siano almeno 10.000 infezioni da virus West Nile, la maggior parte asintomatiche. L’andamento del virus è tuttavia imprevedibile e potrebbe comportare un aumento dei casi gravi di neuro-encefalite e dei decessi.

L’ordinario di Statistica all’Università Lumsa, Antonello Maruotti, prevede che i casi continueranno a salire fino a raggiungere un picco tra la seconda e la terza settimana di agosto, per poi diminuire rapidamente.

Per fronteggiare la situazione, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) ha attivato una rete di ospedali sentinella su tutto il territorio nazionale. Questa rete supporta la sorveglianza precoce e coordinata dei casi di febbre West Nile, collaborando con le autorità sanitarie regionali e nazionali.

Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, ha sottolineato che “la rete delle aziende sanitarie è pronta a fare la sua parte. Gli ospedali sentinella offrono un’infrastruttura capillare e affidabile, già efficace durante la pandemia da Covid-19”.

L’attenzione resta dunque alta per monitorare e contenere la diffusione di questo virus trasmesso dalle zanzare comuni del genere Culex, soprattutto nelle prossime settimane, considerate cruciali per l’andamento dell’epidemia.

