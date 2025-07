Cresce la domanda di eventi personalizzati: il catering diventa progetto, non solo servizio

“Made in Bari” è un progetto di catering ideato da Bruno Carlucci, che propone un servizio personalizzato per eventi in Puglia. Nato da un percorso professionale iniziato in cucina, Carlucci ha scelto di trasformare il tradizionale ruolo dello chef, passando dal lavoro dietro i fornelli a un approccio diretto con il cliente. Il progetto offre soluzioni in grado di adattarsi a diverse location, come masserie, ville o giardini privati, curando tutti gli aspetti dell’organizzazione: menu, allestimenti, logistica e gestione del personale.

La cucina si basa su ingredienti stagionali e locali, spesso a chilometro zero, con piatti che uniscono la tradizione pugliese a influenze internazionali. Particolare attenzione è dedicata alla presentazione visiva dei piatti e al finger food, formato scelto per eventi dinamici che favoriscono convivialità e movimento.

Secondo Carlucci, la qualità di un servizio di catering dipende anche dall’organizzazione e dall’efficienza, elementi centrali del progetto. Questo approccio ha portato “Made in Bari” a diventare un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi in Puglia, attirando anche clientela internazionale. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza completa, in cui l’attenzione ai dettagli e la valorizzazione del territorio si uniscono a una gestione professionale, capace di rispondere alle esigenze di contesti diversi.

