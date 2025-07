Cremonini Live25 infiamma i 100mila del San Nicola di Bari

BARI – Un lungo braccio che arriva nel cuore del pubblico, sullo sfondo la natura selvaggia dell’Alaska, che torna quando sul palco arriva un pianoforte a coda trasparente, traduzione in musica di un iceberg. L’attesa due giorni a Bari di Cesare Cremonini, esordio allo stadio San Nicola per l’artista bolognese, ha mantenuto le promesse: uno show a tutto tondo, partito con spettacolari giochi pirotecnici e proseguito con una ricca scaletta che, per circa due ore e mezza, ha ripercorso la storia musicale di Cremonini, dai primi successi con i Lunapop fino ai brani più recenti, con una novità assoluta: l’esordio live di ‘Ragazze facili’.

La partenza affidata ad ‘Alaska baby’ scalda i circa 100mila presenti in due giorni. Poi è la volta di grandi successi fra i quali Dicono di me, PadreMadre, Il comico. la seconda serata del Cremonini Live25 è coincisa con l’attesissima reunion degli Oasis a Cardiff, nel Regno Unito, primo appuntamento del nuovo tour del duo inglese, per la prima volta insieme dopo 16 anni. E così Cesare Cremonini ha deciso di stravolgere la sua scaletta, regalando un imprevisto tributo ai fratelli Liam e Noel Gallagher. Subito dopo è ricominciata la grande festa con l’immancabile 50 Special, che ha fatto ballare tutto lo stadio. E poi la chiusura con Marmellata#25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin fino alla buonanotte, augurata sulle note di Un giorno migliore.

