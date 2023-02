Crediti bonus edilizi, Regione Basilicata sta valutando l’acquisto

La Regione Basilicata intende procedere all’acquisto dei crediti fiscali delle banche derivanti dai bonus edilizi, da utilizzare in compensazione dei propri debiti fiscali. Tale procedura è stata già avviata da enti quali la Provincia di Treviso e la Regione Sardegna. Al fine di valutare la fattibilità e l’opportunità di tale operazione per la Regione Basilicata, si stanno raccogliendo informazioni sull’ammontare dei crediti di imposta giacenti presso il circuito bancario regionale. Si ricorda che dagli ultimi dati in possesso, in Basilicata gli investimenti di cui ai bonus edilizi ammontano a 886.853.732 € (dicembre 2022).

