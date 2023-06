Cracovia, un bronzo nella sciabola un pò francavillese. Sul podio Eloisa Passaro

Cracovia si colora di azzurro con un bronzo un po’ francavillese. Eloisa Passaro, 26 anni a luglio prossimo, di origini francavillese, residente con la sua famiglia a Padova, schermitrice azzurra, specialista della sciabola, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La terza giornata del programma della scherma che ha chiuso la serie delle gare individuali con le prove di sciabola femminile e spada maschile, ha così regalato all’Italia la prima medaglia della kermesse in Polonia. La Passaro è salita sul terzo gradino del podio, dopo una eccellente prestazione, interrotta soltanto in semifinale dall’ucraina Olga Kharlan, poi vincitrice dell’oro.

La giovane schermitrice era stata indicata come riserva per i Giochi Europei di Cracovia. All’ultimo minuto si è agganciata alla squadra a seguito dell’infortunio della compagna Michela Battiston. Nella fase a gironi la Passaro ha ottenuto quattro vittorie e due sconfitte. In pedana ha eliminato la belga Corteyn per 15-9, infliggendo un netto 15-4 alla bulgara Neikova. In gara ha dimostrato la sua forza ma anche la sua determinazione nel voler centrare un risultato di prestigio per la sua carriera e per i colori azzurri. Nella sfida più importante match, quella utile per un posto sul podio, l’azzurra ha sconfitto con il punteggio di 15-9 l’ungherese Katona, volando così in semifinale. Qui Eloisa ha lottato alla pari contro Olga Kharlan, cedendo solo nelle battute conclusive per 15-12.

Così ha commentato l’atleta veneta delle Fiamme Oro, dopo il bronzo: “Resta un pizzico di rimpianto per la semifinale, contro una campionessa quale è Olga Kharlan, prevale però assolutamente la gioia per questa medaglia che non mi aspettavo, ma che ho voluto e meritato. Ho tirato libera, pensando solo a dare il meglio di me e il risultato che ne è scaturito è il giusto premio. Un abbraccio alla mia amica e compagna di Nazionale, Michela Battiston, che non è riuscita a esser qui per un infortunio. Ho preso il suo posto e sono sicura che anche Miky è felice per me. Siamo un bel gruppo, e con questo spirito, cariche e unite, andremo a giocarci la gara a Squadre che mette in palio punti importanti per la Qualifica Olimpica”.

Il padre Salvatore, francavillese, è maresciallo dell’Aeronautica, la mamma è veneta. Il nonno di Eloisa, Tonino Passaro, molto conosciuto in città deceduto molti anni fa, era un vigile urbano. Grande soddisfazione per questo importante risultato ottenuto dalla schermitrice azzurra anche per gli zii di Francavilla Fontana Cinzia Passaro scrittrice e Antonio Gallone operatore commerciale della zona Pip.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp