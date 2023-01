Crac Veneto Banca: confermata in appello la condanna a Consoli. Tra le parti civili diversi risparmiatori brindisini

Confermata in appello la condanna ma con riduzione di pena da quattro a tre anni a carico dell’ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli. Tra le parte civili una quarantina di brindisini, alcuni rappresentati dagli avvocati francavillesi Antonio Andrisano e Domenico Attanasi. In apertura di udienza diversi risparmiatori si sono presentati in mutande all’ingresso dell’aula bunker esponendo cartelli per protestare a nome dei risparmiatori che hanno perso consistenti somme di denaro. Prescritto il reato di falso in prospetto. Revocate la confisca da 221 milioni di euro disposta in primo grado e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. “Esprimiamo soddisfazione – fanno sapere i due legali francavillesi – per il buon esito del giudizio d’appello ove la Corte di Venezia ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili”.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

