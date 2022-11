Crac Fc Bari: Giancaspro a giudizio per bancarotta fraudolenta

Condividi su...

Francesco Mattiace, gup del Tribunale di Bari, ha rinviato a giudizio Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Fc Bari 1908, e la commercialista Anna Ilaria Giuliani. Giancaspro è accusato di bancarotta fraudolenta della società e di false comunicazioni sociali; Giuliani di falso in attestazioni e relazioni, reato previsto dalla legge fallimentare. Il processo inizierà il 6 aprile prossimo dinanzi alla seconda sezione del Tribunale.

Per l’altro ex presidente della Fc Bari 1908, Gianluca Paparesta, accusato di bancarotta, il giudice ha deciso lo stralcio e il rinvio dell’udienza per approfondimenti al 17 febbraio 2023 dinanzi ad altro gup. I due ex presidenti del Bari dal 2014 al 2018 rispondono di aver alterato i bilanci della società provocandone il fallimento dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B nel 2018.