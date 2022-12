CR7 all’Al-Nassr, guadagnerà 200 milioni a stagione

Cristiano Ronaldo ha firmato l’accordo che lo lega all’Al-Nassr fino a giugno 2025. L’attaccante portoghese, 37 anni, dal 22 novembre scorso è senza squadra dopo la rottura con il Manchester United e la conseguente risoluzione del contratto. In Arabia Saudita guadagnerà 200 milioni di euro all’anno tra stipendio e cessione dei diritti d’immagine al club. “Non vedo l’ora di provare un nuovo campionato di calcio in un nuovo Paese – ha dichiarato CR7 dopo la firma -. La visione dell’Al-Nassr mi stimola molto e sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare il club a ottenere altri successi”.

Condividi su...

Linkedin email