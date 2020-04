Covid19 | ArcelorMittal : secondo operaio positivo al test

Condividi

Un nuovo caso di Coronavirus nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Lo segnala la Uilm proprio nel giorno in cui e' stato dimesso dall'ospedale Moscati di Taranto l'operaio, addetto alla produzione dei gas tecnici, risultato positivo alcuni giorni fa. La Uilm parla di "nuovo caso di positivita' al Covid 19 rilevato presso lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto". Caso, afferma il sindacato, che "ha visto coinvolto proprio un collega di squadra dell'operaio contagiatosi precedentemente.

Continuiamo, come gia' da tempo stiamo facendo, ad esprimere la nostra forte preoccupazione su un eventuale contagio di massa, in quanto, essendo un'azienda a ciclo integrale vi e' l'obbligatorieta' di un continuo lavoro come previsto dal Dpcm" rileva la Uilm.La Uilm si rivolge al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e al direttore del dipartimento Prevenzione Asl Taranto, Michele Conversano, chiedendo "con estrema urgenza la possibilita' di istituire un protocollo sanitario ad hoc, partendo proprio dal reparto in cui si sono verificati i casi di Covid 19" attraverso "esame con tampone a campione".