Covid | Verso l’inasprimento delle misure contenitive. Lopalco: “Regione adotterà nuovi provvedimenti”

Prosegue il lavoro per analizzare meglio i dati e trovare delle soluzioni che possano migliorare il contenimento della variante inglese del Covid. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, confermando che la Regione adotterà nuovi provvedimenti per limitare i contagi. Secondo Lopalco non è utile ragionare in termini di singoli comuni. È inutile – spiega – chiudere un comune perchè una volta che abbiamo individuato la variante in un comune quella variante è sicuramente già uscita dai confini. Pensiamo quindi – prosegue Lopalco – a soluzioni trasversali su tutta la regione. L’assessore ha aggiunto che con un orecchio siamo rivolti a quelle che saranno le indicazioni del governo nazionale, perché la soluzione pugliese è analoga a quella di tutte le regioni italiane dove le nuove varianti si stanno diffondendo. Sicuramente – ha concluso – dal governo centrale presto avremo delle indicazioni che con molta probabilità andranno verso l’inasprimento di misure contenitive.