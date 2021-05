Dalle 14 di domani inizia la campagna vaccinale per gli over 50. Ad annunciarlo la Regione Puglia che fissa i nuovi step delle inoculazioni chiedendo alle Asl di completare over 80, fragili, personale scolastico e militari entro il 31 maggio. Intanto in procura a Bari riprende l’inchiesta dei cosiddetti ‘furbetti’