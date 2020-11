Covid | Usca in ritardo in Puglia. Smi: “Stanno partendo solo ora”

Condividi

"Le Usca sono in ritardo, alcune regioni stanno cercando di recuperare e altre non sono partite con l'organizzazione, ma resta il problema che spesso le Unità speciali vengono usate per compiti diversi dall'assistenza domiciliare ai pazienti Covid". Lo dice il sindacato medici italiani (Smi) fornendo anche i dati di alcune Regioni nell'istituzione delle Usca. In Calabria è presente 1 Usca ogni 100 mila abitanti (anzichè 50 mila); in Umbria, Friuli, Piemonte, Liguria, Emilia, Basilicata, il risultato è stato raggiunto; in Toscana si possono contare più Unità speciali dello standard nazionale: 1 ogni 30 mila abitanti. In Puglia stanno partendo solo ora.