COVID – Non abbassare la guardia sulla pandemia, una maggior cautela soprattutto sui posti di lavoro con l’utilizzo delle mascherine e il giusto distanziamento e accelerare sulla programmazione degli investimenti per rendere più efficiente la sanità, è l’appello lanciato dalla Uil a livello nazionale e soprattutto in Puglia e provincia di lecce considerando gli ultimi dati che vedono una risalita dei contagi Covid.