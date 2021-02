Covid | Tra sabato 20 febbraio e lunedì 22 la fase 2 delle vaccinazioni: date e orari per ogni provincia

Tra sabato 20 febbraio e lunedì 22 si parte con le vaccinazioni per il personale scolastico e gli over 80 in Puglia. Si tratta della Fase 2 della campagna vaccinale contro il Covid-19. Le operazioni saranno coordinate dalle Asl provinciali d’intesa con i Comuni. Vediamo date e orari per ogni provincia:

l’Asl Bari apre le vaccinazioni in favore di docenti e collaboratori scolastici sabato 20 febbraio, alle 9, a Bari nel Palacarbonara in via Fratelli De Filippo: si comincia con 800 tra insegnanti e ausiliari;

nella Bat si parte domenica 21 alle ore 8.30 con la vaccinazione del personale scolastico a Barletta (Palazzetto dello sport), Trani (Palazzetto dello sport) e Andria (Centro “Dopo di Noi”);

nella Asl Brindisi la vaccinazione per il personale scolastico comincia domenica alle ore 9 nell’ambulatorio vaccinale del quartiere Bozzano a Brindisi città, e a Fasano nella sede del Presidio territoriale di assistenza;

la Asl Foggia avvia lunedì 22 la somministrazione al personale scolastico docente e non docente;

Lecce inaugura la Fase 2 della campagna sabato 20 alle 9 partendo dalle scuole comunali di Lecce città (scuole dell’infanzia e asili nido);

Taranto parte sabato 20 febbraio dalle 9 alle 13

con le vaccinazioni presso il “Palaricciardi” (zona Salinella). Per gli over 80 si parte lunedì 22 febbraio.