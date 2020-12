Covid | Tamponi e quarantena obbligatoria per rientri in Italia dalla Gran Bretagna

Potrà avere ingresso in Italia, arrivando dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord, chi ha la residenza anagrafica nel nostro paese, ovvero per comprovate motivazioni di assoluta necessità. E’ questa la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Previsto l’obbligo di certificazione di negatività al Covid con test 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale e un test obbligatorio 48 ore dall’arrivo in Italia con obbligo di quarantena di 14 giorni