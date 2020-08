Condividi

Discoteche, lo stop del Governo al ballo: attività sospese da oggi e senza possibilità di deroga da parte delle Regioni per far fronte all'incremento dei casi di Covid 19 ma i locali potranno restare aperti per la ristorazione. Un blocco che vale 4 miliardi di euro secondo gli operatori del settore. Ristori nel passaggio parlamentare del Decreto Agosto. Tornano anche le mascherine, negli spazi aperti, obbligatorie dalle 18 alle 6 del mattino.