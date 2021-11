PUGLIA- I contagi covid in aumento preoccupano la comunità scientifica oltre che le realtà economiche ed il clima non lascia indenni neppure gli esponenti politici che cercano di regolare la comunità che in alcuni casi sembra essere ancora scettica verso i vaccini. Un appello arriva proprio dal senatore Salentino Dario Stefàno: “Oggi oltre 10.000 nuovi casi.

La situazione torna critica. Acceleriamo subito con terze dosi, green pass rafforzato e limitazioni ai no-vax. Basta con gli indugi, avanti con modello 2G”. Lo scrive in un tweet il senatore del PD Dario Stefàno, presidente della commissione Affari europei.