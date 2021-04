Covid | Speranza, dal 15/5 piscine, dal 1/6 palestre, 1/7 fiere

“La prima data chiave e’ il 26 di aprile, quando ripristiniamo le zone gialle, investendo sugli

spazi aperti. Poi c’e’ una road map che ci accompagnera’ e che

monitoreremo passo dopo passo”. Lo ha detto il ministro della

Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi

con il premier Mario Draghi, elencando le date fissate: “Dal 15

di maggio le piscine all’aperto, per esempio; dal 1 giugno le

attivita’ connesse alle palestre. Dal 1 luglio le attivita’ di

natura fieristica, ci sono fiere importanti a luglio nel nostro

Paese. E’ un percorso che ci consente di gestire una fase di

transizione. Non sarebbe corretto indicare un giorno x in cui da

un tratto scompare qualsiasi misura – ha chiarito – serve un

percorso di gradualita’ che ci consentira’ di monitorare

l’andamento”.

NNNN