LECCE – “Di fronte alla pandemia gli agenti della Polizia Locale di Lecce hanno dimostrato in questi anni un encomiabile spirito di servizio e abnegazione, oltre a capacità non comuni di saper interpretare e andare incontro ai nuovi bisogni della comunità – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – di questo mi preme ringraziare l’intero corpo che, come gli altri settori comunali lavora con il massimo impegno nonostante le carenze in termini di dotazione organica, che ci siamo impegnati ad affrontare”. E’ il messaggio rivolto da sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in occasione della festa di San Sebastiano, santo patrono delle Polizie Locali. “L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato ricco di soddisfazioni per la Polizia Locale di Lecce – aggiunge – dal premio Sicurezza Urbana che Anci ha assegnato per il progetto pilota di contrasto al fenomeno del ‘carvertising’, un’esperienza che ha fatto da apripista a livello nazionale, al finanziamento del progetto Pit Stop sull’educazione stradale rivolto ai più giovani, al lancio della campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. Come sindaco sono orgoglioso di questa attività straordinaria e ancor di più dell’attività ordinaria, garantita con grande professionalità ogni giorno sulle strade. Ringrazio per l’impegno l’assessore Sergio Signore e il comandante Donato Zacheo”. “Oggi è la festa di San Sebastiano, che siamo abituati a festeggiare con la tradizionale messa in Cattedrale, le alte uniformi e una gioiosa manifestazione di ringraziamento agli agenti – dichiara il vicesindaco Sergio Signore – Anche quest’anno, però, abbiamo scelto la responsabilità. Evitando cerimonie pubbliche che avrebbero coinvolto centinaia di agenti in spazi chiusi. Questo però non ci esime dall’esprimere il nostro ringraziamento agli agenti e dal ribadire quanto il ruolo della Polizia Locale sia importante per la comunità”. “Sono orgoglioso – conclude – delle donne e degli uomini che vestono la divisa della Polizia Locale nella nostra città e ringrazio il comandante Donato Zacheo, che è la guida di questa squadra volonterosa”.