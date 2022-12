Condividi su...

Scattano da oggi, giovedì 1° dicembre, le sanzioni, complessivamente 1,9 milioni, per gli over 50 e per tutte le categorie sottoposte all’obbligo vaccinale che non hanno fatto il vaccino anti-Covid. La multa di 100 euro riguarda gli over 50 che dall’8 gennaio al 15 giugno non sono vaccinati. Scaduti i termini per il ricorso, si attende che la Consulta decida sulla legittimità dell’obbligo. Dubbi di 5 tribunali anche sulle sanzioni e sulla sicurezza. Nuovo balzo dei ricoveri Covid: +19,5% in 7 giorni. Dall’Ue 1,3 miliardi per le emergenze sanitarie nel 2023.