Condividi

Salgono a tre le scuole chiuse ad Altamura: il caso di positività di un alunno spinge la Sindaca Rosa Melodia a interrompere l'attività nel plesso della struttura per l'infanzia "Karol Wojtyla" in via Minniti. Si tratta del terzo provvedimento simile in 24 ore nel centro murgiano.