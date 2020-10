Covid | Rinviata la gara di Champions Burgos-Brindisi

Condividi

Come avevamo ipotizzato nel servizio di Antonio Celeste nel Tg sport pomeridiano, la gara di Basket Champions League tra San Pablo Burgos ed Happy Casa Brindisi, in programma mercoledì 28 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi. I casi di positività accertati nel team spagnolo hanno spinto la FIBA, nel pieno rispetto del protocollo sanitario, ha sospendere la partita. E così, dopo il match esterno di serie A con Trieste (domenica 25 ottobre), la squadra tornerà in sede lunedì mattina.